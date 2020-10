Coronavirus a Reggio Calabria: sale a 15 il numero dei positivi all’Ospedale di Polistena

26 Ottobre 2020 21:59

Coronavirus a Reggio Calabria: il numero dei casi all’ospedale di Polistena è invece pari a 15 tra medici, infermieri e operatori

“Si informano i cittadini che in data odierna sono stati comunicati dall’Asp gli esiti di altri tamponi eseguiti sul nostro territorio. La situazione è la seguente. Sono stati accertati n. 12 contagi attivi tra i nostri concittadini. Il numero dei casi all’ospedale di Polistena è invece pari a n. 15 tra medici, infermieri e operatori. L’Amministrazione Comunale è in continuo contatto con le autorità sanitarie per monitorare e prevenire la diffusione di ulteriori contagi”. E’ quanto afferma il sindaco di Polistena, Marco Policaro. “Nelle scuole – sottolinea- la situazione è sotto controllo avendo attuato i Dirigenti Scolastici le opportune misure di contenimento. Rimaniamo vicini alle persone colpite e i rispettivi familiari assicurando il massimo sostegno attraverso i volontari della Protezione Civile. Ricordiamo quanto sia importante che tutti osservino le regole di comportamento a partire dall’uso della mascherina. Solo attraverso il buon senso ed il rispetto delle prescrizioni stabilite è possibile limitare la propagazione del coronavirus sul territorio. Contiamo sulla collaborazione di tutti”, conclude.