Coronavirus a Reggio Calabria: primi 3 casi positivi a Platì

21 Ottobre 2020 14:04

Coronavirus a Reggio Calabria: primi 3 casi positivi al Platì. Ferrara: “i cittadini positivi sono stati posti in isolamento ed i rispettivi nuclei familiari, in forma cautelativa, sono stati messi in quarantena fiduciaria domiciliare”

Visti i dati comunicati dagli organi competenti il comune di Platì prende atto dei primi 3 casi di contagio Covid-19 all’interno del territorio comunale. Il Consigliere Comunale delegato alle Politiche della Salute, il prof. Paolo Ferrara, dichiara: “Sono i primi 3 casi avuti a Platì dal primo giorno dell’emergenza Covid-19. I cittadini positivi sono stati posti in isolamento ed i rispettivi nuclei familiari, in forma cautelativa, sono stati messi in quarantena fiduciaria domiciliare. È bene evidenziare come, pur in presenza di numeri tutto sommato piccoli per la nostra realtà, invito tutti i cittadini a non abbassare la guardia e non allentare le misure di distanziamento sociale nel pieno rispetto delle misure di prevenzione emanate nei vari DPCM da adottare per la salvaguardia dell’intera comunità. Per eventuali segnalazioni non esitate a contattarmi”.