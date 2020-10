6 Ottobre 2020 21:25

Coronavirus: due casi positivi a Palmi, si tratta di soggetti che si trovavano fuori città per motivi di lavoro e che sono già in isolamento domiciliare

“Ci giunge la comunicazione di due cittadini risultati positivi al Covid da test sierologico. Si tratta di soggetti che si trovavano fuori Palmi per motivi di lavoro e che sono già in isolamento domiciliare”, è quanto scrive ufficialamente il Comune di Palmi. “Sono in atto le attività di tracciamento dei contatti come da protocollo e le autorità preposte ci aggiorneranno quanto prima sugli sviluppi dei controlli tramite tampone”, conclude.