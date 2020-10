Coronavirus, positivo un alunno di una scuola media di Palmi: compagni e docenti in quarantena

26 Ottobre 2020 10:59

Coronavirus a Palmi: il comunicato pubblicato sul sito internet dalla Preside della scuola

“Si comunica che in data 26 ottobre c.a nella classe 3ª C della scuola Secondaria di I° grado “Zagari” dell’Istituto Comprensivo “De Zerbi- Milone” è stato riscontrato un caso di positività al Covid 19.

In ottemperanza alle misure di contrasto e di prevenzione al virus, è stata disposta la quarantena obbligatoria per gli alunni e i docenti della classe, la sanificazione dei locali e la didattica integrata a distanza.

Essendo gli insegnanti della classe 3ªC titolari su più classi della Scuola Secondaria Zagari – Milone e Barlaam è stata, al contempo, disposta, in via precauzionale, la sospensione delle attività in presenza e l’avvio della didattica integrata a distanza dal 27/10/2020 per tutti i plessi della Scuola Secondaria di questo istituto. Tutte le misure indicate dal protocollo di sicurezza, inerenti le competenze della scuola, sono state immediatamente adottate. Il Dirigente Scolastico (Prof.ssa Marina Militano)”. E’ questo la comunicazione pubblicata sul sito della scuola dalla Preside Prof.ssa Marina Militano.