21 Ottobre 2020 09:59

Coronavirus: 6 nuovi casi positivi a Palmi, come da prassi si stanno ricostruendo i contatti

“Siamo stati informati di nuovi casi di covid nella nostra città. Si tratta di 6 persone, familiari tra di loro, e poste immediatamente in isolamento domiciliare. Come da prassi si stanno ricostruendo i contatti. In un momento così delicato chiediamo ai cittadini la massima collaborazione: rispettiamo scrupolosamente tutte le norme anticontagio, fidiamoci solo delle notizie ufficiali per evitare allarmismi“. E’ quanto comunica la pagina ufficiale facebook del comune di Palmi.