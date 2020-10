Coronavirus Palermo: 50 positivi nella prima giornata di tamponi rapidi eseguiti in modalità drive-in

30 Ottobre 2020 22:07

Coronavirus Palermo. Il sindaco Orlando: “Abbiamo tutti insieme scelto di dare la priorità al mondo della scuola, nel tentativo di scongiurare il blocco delle attività didattiche”

Sono una 50ina i positivi individuati alla Fiera di Palermo nella prima giornata di tamponi rapidi (980) eseguiti in modalità drive-in.

L’iniziativa è stata avviata questa mattina d’intesa tra Comune, Azienda sanitaria provinciale e commissario per emergenza Covid-19, Renato Costa.

“Un metodo necessario – sottolinea il sindaco Leoluca Orlando – e a questo punto indispensabile, per far fronte a un numero di contagi che rischia di essere del tutto fuori controllo, portando al collasso il sistema di tracciamento e forse l’intero sistema sanitario regionale”. La priorità oggi è saccordata a dirigenti scolastici, docenti e personale Ata. “Abbiamo tutti insieme scelto di dare la priorità al mondo della scuola, nel tentativo di scongiurare il blocco delle attività didattiche – dice il primo cittadino – Nei prossimi giorni, insieme alle autorità sanitarie regionali e all’Asp, decideremo come aprire questo servizio a tutti coloro che vorranno verificare il proprio stato di salute in modo sicuro e veloce“.