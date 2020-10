Coronavirus, Spirlì prepara un’ordinanza: coprifuoco notturno anche in Calabria, 15 giorni di didattica a distanza per medie e superiori [INFO e DETTAGLI]

22 Ottobre 2020 22:30

Coronavirus: previste limitazioni dal vice presidente della Giunta regionale della Calabria, Nino Spirlì

Alla luce dell’aumento dei contagi di Coronavirus registrato negli ultimi giorni in Calabria, il vice presidente della Regione Nino Spirlì, sta valutando alcune restrizioni sul territorio regionale per limitare il contagio. Spirlì sta valutando la pubblicazione di un’ordinanza in cui prevede, per 15 giorni, la didattica a distanza per le scuole superiori e medie, mentre tutti i bambini con meno di 10 anni continueranno ad andare fisicamente in aula nelle scuole elementari e negli asili. Nella bozza dell’ordinanza si prevedono limitazioni per i parenti dei degenti in ospedali e RSA e anche in ambulatori e poliambulatori dove sono previsti ricoveri; limitazioni alle visite specialistiche non urgenti mentre rimangono assolutamente aperti i poliambulatori e gli ambulatori per le visite specialistiche particolari quali quelle oncologiche, cardiologiche, per diabetici, per persone affette da diverse abilità. Infine Spirlì sta valutando un coprifuoco totale per la popolazione dalla mezzanotte alle 5 del mattino, quando sarà possibile uscire di casa soltanto per motivi di lavoro o conclamata necessità. Nessuna ulteriore limitazione alle attività commerciali e lavorative, per cui resta valido l’ultimo Dpcm del Governo.