Coronavirus, la verità dell’Oms: “i giovani potrebbero non essere vaccinati fino al 2022”

15 Ottobre 2020 11:18

La ricercatrice capo dell’Oms, Soumya Swaminathan, non nasconde la possibilità che i giovani possano non ricevere il vaccino anti-Covid fino al 2022

Mentre aumentano i casi di Coronavirus in Italia e nel mondo, una nuova previsione dell’Oms mette sull’attenti i più giovani. Secondo quanto dichiarato dalla ricercatrice capo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Soumya Swaminathan, una persona giovane e in salute potrebbe non ricevere il vaccino anti-Covid fino al 2022. Il motivo riguarda l’impossibilità di fornire abbastanza dosi di vaccino in tempi ristretti e dunque la necessità di stabilire una priorità che favorisca i soggetti più deboli e a rischio. “La priorità l’avranno gli operatori sanitari e quelli in prima linea, su questo siamo tutti d’accordo. Ma anche in quei casi bisgnerà stabilire chi corre i rischi più alti. Poi ci saranno gli anziani“, ha spiegato la dottoressa durante un evento su Twitter precisando “un giovane in salute potrebbe dover aspettare fino al 2022“.