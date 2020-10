Coronavirus, tra pochi minuti incontro Governo-Regioni per il nuovo Dpcm

18 Ottobre 2020 09:41

Coronavirus: il nuovo incontro tra Governo e Regioni per le misure da adottare in vista del nuovo Dpcm, sarà alle ore 10

Nuovo incontro governo-Regioni sulle misure da introdurre per contenere l’emergenza coronavirus in vista del Dpcm in arrivo. A quanto si apprende, il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, ha convocato per le 10 di questa mattina un vertice al quale parteciperanno anche Anci e Upi, il ministro della Salute, Roberto Speranza, il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, il ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, e il ministro dell’Università, Gaetano Manfredi, oltre al commissario Domenico Arcuri e al capo della Protezione civile, Angelo Borrelli.