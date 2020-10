Coronavirus, nella zona rossa di Sant’Eufemia d’Aspromonte 37 positivi e 7 guariti: i DATI ufficiali

24 Ottobre 2020 20:51

Coronavirus, il comunicato della Protezione civile di Sant’Eufemia d’Aspromonte

“Si comunica ai cittadini che, ad oggi, il numero ufficiale di casi positivi al Covid-19 presenti sul territorio comunale è di 37. Il numero dei guariti, e dunque negativizzati, tra i positivi registrati in precedenza è 7. Ricordiamo inoltre che altri tamponi sono stati effettuati e sono in attesa di essere processati. Chiediamo come sempre il pieno rispetto delle regole, che è l’unico modo per azzerare i contagi e tornare all’ordinaria quotidianità nella nostra comunità”. È questo il comunicato pubblicato su Facebook dalla Protezione Civile di Sant’Eufemia d’Aspromonte.