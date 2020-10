Coronavirus, a Napoli protestano anche le società sportive: “La Serie A milionaria va avanti, chi insegna calcio è sull’orlo dell’abisso”

28 Ottobre 2020 22:08

Coronavirus, adesso a Napoli protestano anche le società sportive: “Noi abbandonati, la Serie A milionaria va avanti”

Continuano le proteste a Napoli dopo l’ultimo DPCM del Governo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Questa volta a manifestare in piazza del Plebiscito sono, stasera, i rappresentanti del calcio amatoriale e delle altre società sportive campane ferme, a poche settimane dall’aver investito somme ingenti per l’avvio della stagione e per cui non è previsto alcun ristoro: “La Serie A milionaria va avanti nonostante tutto – dicono in duecentocinquanta schierati come una gigantesca squadra di calcio – mentre chi pratica o insegna lo sport sul territorio, aggregando i giovani, si trova da un momento all’altro sull’orlo dell’abisso”. Quello dello sport amatoriale, hanno ricordato, è un comparto che dà lavoro in Italia a circa mezzo milione di persone.