Coronavirus, muore infermiera di 56 anni a Catanzaro: soffriva di altre gravi patologie

26 Ottobre 2020 15:18

Coronavirus in Calabria: la donna lavorava all’ospedale “Pugliese Ciaccio”

Ancora una morte da Coronavirus in Calabria. A perdere la vita una donna di 56 anni infermiera all’ospedale “Pugliese Ciaccio” di Catanzaro. La donna è deceduta oggi al Policlinico universitario di Catanzaro ed era ricoverata da una decina di giorni in terapia intensiva al “Mater Domini”. L’infermiera soffriva anche di altre patologie e non aveva contratto il coronavirus in ambito ospedaliero.