Motta San Giovanni, il sindaco Verduci: “affrontare l’emergenza coronavirus con la giusta consapevolezza e determinazione”

23 Ottobre 2020 17:16

Motta San Giovanni, Verduci: “abbiamo affrontato e superato la prima fase dell’emergenza Coronavirus. Continuiamo a prestare molta attenzione”

“Abbiamo affrontato e superato la prima fase dell’emergenza Coronavirus. Continuiamo a prestare molta attenzione e, insieme alle famiglie, alle forze dell’ordine, ai medici di base, all’istituzione scolastica, alla protezione civile e a tutte le associazioni locali che hanno già dimostrato di saper e voler fare squadra in questo particolarissimo momento, possiamo andare incontro anche a questa seconda fase con consapevolezza e determinazione”. È quanto dichiara il sindaco Giovanni Verduci a margine di una riunione avuta in videoconferenza con gli assessori e i responsabili di settore. “Ad oggi – continua il primo cittadino – non risultano soggetti residenti nel nostro Comune positivi al Covid-19 e quindi obbligati a rispettare il periodo di quarantena a seguito di ordinanza sindacale. I sei soggetti risultati positivi nei mesi scorsi, due a Serro Valanidi e quattro a Lazzaro, e destinatari di apposita ordinanza di quarantena sono stati dichiarati guariti dal competente ufficio sanitario provinciale. Ci risultano due soggetti, non residenti, risultati positivi in altri territori che hanno deciso e comunicato all’Asp di trascorrere la quarantena a Motta San Giovanni. Nei loro confronti l’Azienda sanitaria dispone direttamente la quarantena e ne verifica il rispetto. Abbiamo ripetutamente chiesto all’Asp di essere aggiornati puntualmente sui contagiati presenti nel nostro territorio ma questo, anche per le oggettive difficoltà, non sempre avviene”.