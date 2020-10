Coronavirus, il ministro Spadafora risponde a Cristiano Ronaldo: “arrogante, irrispettoso e bugiardo. Dia il buon esempio”

16 Ottobre 2020 18:25

Spadafora risponde a Cristiano Ronaldo sulla presunta violazione del protocollo anti-Covid: il ministro dello Sport dà dell’arrogante e del bugiardo al fuoriclasse della Juventus

Nel pomeriggio odierno Cristiano Ronaldo, attraverso una diretta social, ha risposto alle dichiarazioni del ministro dello Sport Spadafora in merito alla presunta violazione del protocollo anti-Covid. Il fuoriclasse portoghese si è difeso etichettando come bugie le parole del ministro e affermando di aver rispettato tutte le normative del caso.

La risposta di Spadafora, arrivata attraverso l’Ansa, non si è fatta attendere: “la notorietà e la bravura di certi calciatori non li autorizza ad essere arroganti, irrispettosi verso le istituzioni e a mentire: anzi, più si è noti più si dovrebbe avvertire la responsabilità di pensare prima di parlare e di dare il buon esempio. Non ho intenzione di proseguire all’infinito su questo tema: confermo quanto detto ieri relativamente all’abbandono dell’hotel di alcuni giocatori della Juventus, basandomi tra l’altro sulle comunicazioni della società alla Asl di Torino. Non interverrò più sul tema e rinnovo gli auguri di pronta guarigione a tutti i positivi“.