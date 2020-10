Coronavirus, buone notizie per il Milan: Donnarumma, Gabbia e Hauge negativi al tampone

31 Ottobre 2020 11:29

Donnarumma, Gabbia e Hauge negativi al Coronavirus: il Milan avrà a disposizione i 3 calciatori per la sfida di Serie A contro l’Udinese

Buone notizie per Stefano Pioli, il Milan recupera 3 giocatori in vista della partita di Serie A contro l’Udinese. I rossoneri Gianluigi Donnarumma, Matteo Gabbia e Jans Petter Hauge sono infatti risultati negativi al tampone per il Coronavirus. Il portiere dovrebbe ritrovare il suo posto fra i pali a discapito di Tatarusanu, difensore ed esterno dovrebbero accomodarsi in panchina. Nel comunicato ufficiale della società si legge: “AC Milan comunica che Matteo Gabbia è risultato negativo al Covid-19 e domani si sottoporrà a screening medico prima di ricominciare l’attività sportiva. Il Club rossonero comunica altresì che Gianluigi Donnarumma e Jens Petter Hauge, che sono sempre stati asintomatici, sono stati testati con ulteriori tamponi che hanno dato esito di negatività. Informata l’ATS, i giocatori sono autorizzati a riprendere gli allenamenti“.