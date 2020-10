Messina: nel fine settimana oltre 800 tamponi effettuati nelle Isole Eolie, 3 soggetti risultati positivi

18 Ottobre 2020 16:20

Coronavirus: si sta concludendo la due giorni di screening a Lipari, voluta dall’Assessore Ruggero Razza per verificare l’andamento della pandemia nelle Isole Eolie

Si sta concludendo la due giorni di screening a Lipari, voluta dall’Assessore Ruggero Razza per verificare l’andamento della pandemia nelle Isole Eolie; alle ore 15 di domenica 18 ottobre sono stati eseguiti già 700 tamponi tra Lipari e Vulcano, ai soggetti che ne avevano fatto richiesta su base volontaria. Altri 120 tamponi sono in corso di esecuzione a Filicudi; il bilancio in atto è di tre soggetti risultati positivi.