Coronavirus Messina: riepilogo dei nuovi contagi in provincia

31 Ottobre 2020 11:21

Coronavirus Messina. Stabile la curva dei contagi a Milazzo dove il totale degli infetti resta fermo a 50. In aumento invece i positivi a Barcellona Pozzo di Gotto: 10 in più nelle ultime 24 ore, sono 44 in totale

Sale a 44 la conta dei positivi al coronavirus nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto con altri 10 casi registratisi nella sola giornata di ieri. Di questi due sono ricoverati in ospedale.

In calo invece i casi presso il Comune “zona rossa” di Galati Mamertino, dove i contagiati accertati al momento sono 83.

Stabile la situazione a Milazzo, dove i contagi restano fermi a quota 50, ma l’attenzione resta comunque alta a causa delle caratteristiche dei soggetti infettati, molti dei quali appartenenti al mondo delle scuole e che quindi potrebbero essere stati a loro volta veicolo di contagio per un gran numero di cittadini.

Nel Comune di Cesarò sono stati accertati 41 casi, che potrebbero diventare 52 se la positività al test rapido di altre 11 persone dovesse essere riconfermata dagli ulteriori accertamenti che verranno effettuati in queste ore.

Situazione analoga ad Acque dolci, con 12 i positivi e 10 persone in attesa di conferma, ed a Sant’Agata di Militello con 12 positivi e 6 in attesa di conferme.

Sei i nuovi casi a Patti, 4 a Gioiosa Marea e 2 a Santa Lucia del Mela. A Capo d’Orlando invece sono 13 i contagiati.