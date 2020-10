Coronavirus a Messina: 11 casi positivi a Giardini Naxos

19 Ottobre 2020 18:32

Coronavirus a Messina, Stracuzzi: “dai dati comunicati stamattina dall’asp competente per territorio i contagiati da Covid-19 a Giardini Naxos risultano essere 11”

“Cari concittadini, dai dati comunicati stamattina dall’asp competente per territorio i contagiati da Covid-19 a Giardini Naxos risultano essere 11. Vi raccomandiamo nuovamente di rispettare tutte le norme igienico-sanitarie previste per prevenire la diffusione del contagio”. E’ quanto scrive su facebook il sindaco, Dott. Giorgio Stracuzzi. “I cittadini che dovessero accusare sintomi quali febbre, tosse, dolori articolari, perdita di gusto/olfatto sono pregati di scrivere all’indirizzo: vaccinazioni.taormina@asp.messina.it. per segnalare le proprie condizioni ed avere assistenza”, conclude.