Coronavirus Messina, negativo il tampone del neosindaco di Savoca Massimo Stracuzzi

15 Ottobre 2020 16:59

Coronavirus Messina. Massimo Stracuzzi, sindaco di Savoca: “La cosa per me più importante è poter tornare a riabbracciare la mia famiglia e i miei cari che assieme a me hanno sofferto in questo delicato momento”

È negativo l’esito del tampone del neosindaco di Savoca Massimo Stracuzzi. La sua positività, emersa all’indomani dell’elezione, aveva destato diverse preoccupazioni proprio a causa dell’ampio numero di persone incontrate da Stracuzzi in occasione della campagna elettorale. Il numero di positivi a Savoca non aumenta, anzi con il risultato negativo del tampone effettuato dal sindaco lo scorso 13 ottobre, scendono di una unità e si fermano a quota 7.

“Buongiorno, l’incubo è finito!!! Stamattina l’usca di Taormina mi ha comunicato la fine della sorveglianza sanitaria a seguito dell’esito del risultato negativo del tampone rinofaringeo eseguito in data 13/10/2020 – scrive Massimo Stracuzzi sulla propria pagina Facebook –. A seguire ho ricevuto mail dall’ASP di Messina con il risultato del tampone, mio, di mia moglie e dei miei due bambini, tutti negativi!!!

Confortato anche dal Direttore Generale dell’Asp di Messina, da oggi potrò tornare da dove ho lasciato, politicamente parlando, ma la cosa per me più importante è poter tornare a riabbracciare la mia famiglia e i miei cari che assieme a me hanno sofferto in questo delicato momento.

Ringrazio oltretutto chi in questi giorni ha manifestato a me, alla mia famiglia e ai ragazzi che ancora devono uscire dalla sorveglianza sanitaria, tanto affetto e tanta vicinanza, un abbraccio di vero cuore, un insegnamento che porterò dentro negli anni a venire.

Concludo esprimendo cordoglio per la governatrice della regione Calabria Jole Santelli per l’improvvisa scomparsa.

Non dimentichiamo mai di esprimere le nostre emozioni e la nostra umanità!”