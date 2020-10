Coronavirus a Messina: focolaio a Galati Mamertino, 80 positivi al test rapido

10 Ottobre 2020 17:19

Messina: salgono a 22 i casi positivi al Covid-19 a Galati Mamertino, 80 i “potenziali positivi”

C’è preoccupazione a Galati Mamertino, cittadina della Provincia di Messina, per via di un focolaio da Coronavirus. I “potenziali positivi” con il test rapido sono 80, in attesa dei riscontri definitivi, mentre i casi accertati sono 22. La situazione è monitorata costantemente dalle autorità locali.