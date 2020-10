Coronavirus Messina, da domani tamponi in modalità drive-in nel parcheggio “verde” dello stadio San Filippo

22 Ottobre 2020 16:05

Coronavirus Messina. L’accesso al parcheggio sarà vietato a tutti i mezzi tranne quelli dell’Asp e quelli a bordo dei quali vi saranno i pazienti che necessitano di essere sottoporti al tampone rino-faringeo

In considerazione dello stato di emergenza epidemiologica dovuto all’incremento di contagi da covid19, l’Assessore alla Protezione Civile Massimiliano Minutoli, di concerto con il Commissario Straordinario per l’emergenza coronavirus Carmelo Crisicelli, ha disposto che da domani, venerdì 23, l’area di parcheggio di pertinenza dello stadio “Franco Scoglio”, lato monte denominato parcheggio ‘verde’, sarà utilizzato per consentire l’afflusso di veicoli con a bordo i pazienti che dovranno eseguire il tampone rino-faringeo, a cura di personale dell’ASP. Pertanto, in tutta l’area del parcheggio ‘verde’ vigeranno i divieti di sosta e di transito veicolare, 0-24, ad eccezione dei veicoli in uso all’ASP e ai suoi operatori, nonché quelli con a bordo i pazienti che devono eseguire il tampone.

“Il sistema drive in curato dall’ASP – ha sottolineato l’Assessore Minutoli – consentirà di effettuare il tampone rino-faringeo direttamente nella propria autovettura, al fine di evitare affollamenti in locali chiusi e limitare al tempo stesso i contatti con l’esterno. Gli orari e le attività del sistema sono coordinati direttamente dall’ASP”.