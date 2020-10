Coronavirus, Messina: il Cus Unime comunica la sospensione delle attività alla Cittadella Sportiva Universitaria

20 Ottobre 2020 12:30

Coronavirus, Messina: Cus Unime costretto a sospendere tutte le attività e a chiudere gli Impianti sportivi della Cittadella Sportiva Universitaria

Su disposizione del Magnifico Rettore Prof. Salvatore Cuzzocrea, cosi come da decreto rettorale n. 2263 del 14.10.2020 (prot. n. 98087), il Cus Unime comunica che a partire da martedì 20 ottobre 2020, in via temporanea ed eccezionale, è costretto a sospendere tutte le attività sportive e di conseguenza chiudere tutti gli Impianti sportivi della Cittadella Sportiva Universitaria. Proseguiranno regolarmente, invece, le attività sportive e rimarranno aperti gli Impianti del Complesso Sportivo Primo Nebiolo. Rimarrà aperto, infine, il Centro Equitazione all’interno del la Cittadella “per garantire il movimento degli animali necessario al loro benessere”.

In particolare, cosi come rilevato all’interno del DUVRI con protocollo n. 0100116 del 19.10.2020, redatto dall’Università degli Studi di Messina è stato così disposto: divieto di svolgimento di attività interferenti con l’attività condotta dagli studenti, dal personale dello Staff e dal personale universitario. Sospendere le attività del CUS rivolte agli utenti esterni che possono generare rischi interferenti con gli studenti e il personale UNIME nelle aree della cittadella. Questa amministrazione prenderà in esame soluzioni alternative al fine di consentire l’espletamento delle attività sportive a tutti gli associati.