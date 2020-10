Coronavirus Messina, commercianti in subbuglio: domani attività aperte oltre le 18 per protesta

30 Ottobre 2020 21:59

Coronavirus Messina. Dopo diversi esempi offerti da molti esercenti italiani ad ogni latitudine anche quelli messinesi hanno deciso, per la giornata di domani, di mantenere le loro attività aperte oltre le 18

Questa sera, in concomitanza della diretta del sindaco De Luca, alcuni ristoratori e commercianti messinesi si sono riuniti presso piazza Unione Europea, nota anche come piazza Municipio, per una manifestazione di protesta contro le limitazioni per le attività commerciali introdotte dal Dpcm dello scorso 24 ottobre.

Durante l’evento i partecipanti alla manifestazione si sono accordati per lasciare le proprie attività commerciali aperte, domani 31 ottobre, oltre l’orario limite delle 18 previsto dal decreto.