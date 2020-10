Coronavirus Messina: 7 i positivi a Villafranca Tirrena

22 Ottobre 2020 10:58

Coronavirus Messina. Il sindaco di Villafranca Tirrena: “Le persone interessate dal contagio si trovano in isolamento fiduciario presso la propria abitazione. Sono in corso accertamenti sui familiari”

“Si avvisa la Cittadinanza che ad oggi sono 7 i nostri concittadini che risultano positivi al Covid19, di cui uno ospedalizzato, come da comunicazione ufficiale dell’Asp di Messina”. Così il sindaco di Villafranca Tirrena, Matteo De Marco.

“Le persone interessate dal contagio si trovano in isolamento fiduciario presso la propria abitazione. Sono in corso accertamenti sui familiari.

I casi positivi fanno parte di tre nuclei familiari.

Colgo l’occasione per invitare tutta la popolazione ad osservare con maggior scrupolo le misure da adottare per contrastare in modo efficace la diffusione del contagio ed in particolare di: