Coronavirus Messina: 4 nuovi positivi a Villafranca Tirrena

16 Ottobre 2020 15:59

Coronavirus a Messina. Il sindaco di Villafranca: “Le persone interessate dal contagio si trovano in isolamento fiduciario presso la propria abitazione. Sono in corso accertamenti sui familiari”

“Si avvisa la Cittadinanza che ad oggi sono quattro i nostri Concittadini che risultano positivi al Covid-19”. È quanto reso noto oggi dal sindaco di Villafranca Tirrena, attraverso un post sulla pagina Facebook del Comune.

“Le persone interessate dal contagio si trovano in isolamento fiduciario presso la propria abitazione. Sono in corso accertamenti sui familiari. Colgo l’occasione per invitare tutta la popolazione ad osservare con maggior scrupolo le misure da adottare per contrastare in modo efficace la diffusione del contagio ed in particolare di:

1) tenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro;

2) usare la mascherina;

3) non effettuare assembramenti;

4) lavarsi spesso le mani.

Grazie per la collaborazione”.