24 Ottobre 2020 19:04

Coronavirus a Reggio Calabria: un caso positivo a Melicucco. Lo comunica il sindaco Salvatore Valerioti

“Nella mattinata di oggi, un nostro concittadino è risultato positivo al Covid-19. La stessa persona si trovava già in quarantena domiciliare, è di rientro da fuori. È stato avviato il tracciamento delle persone con cui è entrato in contatto, a cura di ASP, Forze dell’ordine e Comune. Invito tutti a mantenere la calma, a rispettare le norme ed i protocolli in vigore, a utilizzare la mascherina, rispettare la distanza interpersonale ed evitare luoghi affollati e comunque non creare assembramenti. Seguiranno aggiornamenti”, è quanto scrive sul proprio profilo facebook, il sindaco di Melicucco, Salvatore Valerioti.