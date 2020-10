Coronavirus, Salvini: “il Governo prima di nuove chiusure paghi gli arretrati della cassa integrazione”

20 Ottobre 2020 11:44

Coronavirus, le parole di Matteo Salvini parlando sotto la sede dell’Inps

“Prima di qualsiasi altra nuova chiusura, chiediamo il pagamento della cassa integrazione, di tutti gli arretrati, chiediamo di essere fortunati come per le cartelle“. Così Matteo Salvini, parlando sotto la sede dell’Inps, in piazza Colonna a Roma.