Coronavirus, Matilde Siracusano (FI): “Stiamo attenti prima di dire che un’attività è superflua; io sempre dalla parte dei piccoli imprenditori”

21 Ottobre 2020 15:56

Coronavirus, Matilde Siracusano (FI): “Dietro al tavolino di un bar c’è molto altro; baristi e ristoratori non sanno come sostenere le proprie famiglie e le famiglie dei propri dipendenti”

“Dicono che non siano necessari: bar, ristoranti, locali. E io ogni volta che lo sento, mi innervosisco. Perché l’emergenza c’è e nessuno può negarla. Ma lasciarsi andare ad affermazioni di questo tipo, significa essere totalmente scollegati dalla realtà”. Così la messinese Matilde Siracusano, deputata per Forza Italia alla Camera, in un intervento sulla propria pagina Facebook.

“Baristi, ristoratori vivono nella totale incertezza. Non sanno come potranno andare avanti. Come sostenere le proprie famiglie e le famiglie dei propri dipendenti. E allora stiamo attenti prima di dire che un’attività è superflua. Stiamo attenti prima di decidere cosa si può sacrificare e cosa no. Perché dietro al tavolino di un bar, c’è molto altro. Io sarò sempre dalla parte dei piccoli imprenditori perché sono loro il motore del nostro meraviglioso Paese”.