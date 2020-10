27 Ottobre 2020 12:05

Coronavirus a Reggio Calabria: 8 nuovi casi positivi a Mammola. Lo comunica il sindaco Raschellà

“La situazione epidemiologica in riferimento alla città di Mammola segna oggi un notevole incremento del numero di casi positivi, pari a 8 soggetti positivi in più rispetto alla giornata di ieri, per un totale di 11 casi positivi accertati sul territorio comunale. Aumenta anche il numero di soggetti risultati negativi al tampone mentre rimane sostanzialmente stabile il numero dei soggetti il cui esito arriverà nelle prossime giornate”, è quanto comunica il sindaco di Mammola, Stefano Raschellà. “Al momento in cui si scrive sono state già emesse 11 ordinanze di quarantena in totale per i soggetti entrati in stretto contatto con i positivi, mentre altre saranno emesse nelle prossime ore in numero particolarmente significativo. Rinnoviamo l’invito al rispetto delle misure di contenimento epidemiologico e alla responsabilità. La situazione è molto delicata e lo scenario che si prospetta è più che serio. Come dicevamo ieri, siamo chiamati a trovare un nuovo modo per essere comunità. Solo insieme, con la collaborazione di tutti, riusciremo a superare questo momento”, conclude.