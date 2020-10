22 Ottobre 2020 15:06

Coronavirus a Reggio Calabria: positivo dipendente del comune di Locri, sospeso il Servizio Scuolabus. Lo comunica il sindaco Giovanni Calabrese

Il sindaco di Locri, Giovanni Calabrese, tramite il proprio profilo facebook, annuncia: “un dipendente comunale non residente a Locri, addetto ai servizi esterni, è risultato positivo al Covid 19. Il dipendente era assente già da alcuni giorni. Per precauzione verrà effettuata sanificazione del Palazzo Municipale che rimarrà chiuso dalle 14. 00 di oggi e per tutto il giorno di domani venerdì 23 ottobre 2020. Per ragioni organizzative il Servizio Scuolabus è sospeso per domani e sabato anche se nessuno degli addetti è interessato alla problematica. Stiamo ricostruendo, con le competenti autorità, gli eventuali contatti stretti e frequenti dell’interessato al fine di assumere le decisioni del caso. Come sempre saranno responsabilmente adottate tutte le necessarie misure a tutela della collettività”.