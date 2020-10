24 Ottobre 2020 18:02

Coronavirus, , il Governo verso nuove misure. Boccia: “niente lockdown totale, ma dobbiamo stringere di più”

“No ad un lockdown totale come a marzo ma bisognerà stringere molto di più e saranno necessarie norme molto rigorose e dure, d’intesa con tutte le forze politiche“. A spiegare la situazione attuale in Italia e a rivelare le prossime mosse per contenere la curva dei contagi che continua a salire è il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia, ospite di Sky tg24.