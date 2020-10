Coronavirus, posti letto in terapia intensiva: in Calabria occupato appena il 5,9%, è la Regione più virtuosa d’Italia [DATI]

27 Ottobre 2020 19:08

Coronavirus, terapie intensive al di sotto del livello di guardia in tutta Italia

“Abbiamo un trend dell’epidemia in aumento, è stato più marcato nelle ultime due-tre settimane, abbiamo un numero di decessi relativamente limitato così come l’occupazione delle terapie intensive che è al di sotto del livello di guardia. Tutto ciò implica la necessità di adeguati interventi“. Lo ha detto il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, nel corso una conferenza stampa sull’analisi della situazione epidemiologica in Italia.

In Italia per fortuna le terapie intensive sono vuote e soprattutto la Calabria ha le più vuote di tutte le Regioni, è occupato appena il 5,9%. La Calabria è quindi la Regione più virtuosa d’Italia che resta ai margini della pandemia anche in questa seconda ondata, com’era già successo per la prima.