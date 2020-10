Coronavirus, paura in casa Lazio: Immobile e Luis Alberto non partono per la trasferta di Bruges

27 Ottobre 2020 15:45

Paura Coronavirus nello spogliaotio della Lazio: quattro giocatori, fra i quali figurano i big Immmobile e Luis Alberto, non partiranno per la trasferta di Champions a Bruges

Paura Coronavirus in casa Lazio. Nella rifinitura di questa mattina, precedente alla sfida di Champions League contro il Bruges, erano assenti Immobile, Luis Alberto, Lazzari, Djavan Anderson e Andreas Pereira. I 5 erano nel gruppo squadra che ieri si è sottoposto ai tamponi disposti dall’UEFA a 48 ore dalla gara. Ancora non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale in merito alla loro assenza, ma i primi 4 sono stati esclusi dalla lista dei partenti per Bruges dopo essersi sottoposti a tampone. Partirà invece Andreas Pereira. Aumenta dunque la lista degli indisponibili fra le file biancocelest: oltre ai lungodegenti Radu e Lulic, ci sono anche Lucas Leiva, Luiz Felipe, Cataldi, Strakosha e Armini che negli ultimi giorni avevano accusato in modo diverso disturbi gastrointestinali e linee di febbre.