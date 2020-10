10 Ottobre 2020 13:19

Coronavirus, le parole del leader nordcoreano Kim Jong-un

La Corea del Nord difende la versione ufficiale di contagi zero da Covid-19 nel Paese, in occasione del 75esimo anniversario della fondazione del Partito dei Lavoratori, a capo del quale siede il leader nord-coreano Kim Jong-un. “Non una sola persona ha contratto il coronavirus” in Corea del nord, ha detto Kim nel suo discorso per commemorare l’evento, e durante il quale ha formulato i propri auguri a tutti coloro che soffrono della malattia nel resto del mondo.