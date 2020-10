Coronavirus, oggi incontro urgente tra Governo e Comitato Tecnico Scientifico

11 Ottobre 2020 10:13

Coronavirus, convocato nel pomeriggio un incontro urgente



E’ convocata per il pomeriggio la riunione urgente tra il ministro della Salute Roberto Speranza e il Comitato tecnico scientifico.La curva epidemiologica sale con picchi di oltre 5000 contagi al giorno. L’Italia ha saputo frenare meglio di altri Paesi europei che oggi vivono una crisi ben peggiore, ma i numeri preoccupano: 5.724 nuovi positivi registrati ieri, i 29 decessi e i 250 ricoveri, che fanno salire a 4.336 il numero dei pazienti nei reparti Covid. “Il Servizio sanitario nazionale ha retto e oggi è chiamato ad una nuova prova che richiederà l’impegno di tutti noi”, ha sottolineato il ministro Speranza parlando ieri alla manifestazione organizzata dalla Cgil Sanità in Piazza del Popolo a Roma. Per questo sono “benvenuti i soldi del Recovery, benvenuti i soldi del Mes alla sanità, purchè ci aiutino a cambiare marcia”, evidenzia ribadendo che “l’obiettivo è evitare misure più drastiche”, e questo lo si può fare “solo alzando ulteriormente il livello di attenzione”.Intanto le misure anti-covid allo studio del Governo puntano a limitare il più possibile le situazioni di rischio contagio senza arrivare però un nuovo lockdown. Tante le ipotesi sul tavolo, dal rafforzamento dello smartworking, alle strette su locali e movida, con chiusure e quarantene circoscritte alle aree più colpite. Anche di questo si è parlato nell’incontro convocato sabato dal premier Giuseppe Conte a Palazzo Chigi con i capidelegazione di maggioranza, il ministro agli Affari regionali Francesco Boccia e il sottosegretario Riccardo Fraccaro.