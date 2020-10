Coronavirus, incontro Conte-capidelegazione. Ministro Azzolina: “tenere le scuole aperte”, ma la maggioranza è divisa

30 Ottobre 2020 21:44

Coronavirus, il ministro Azzolina spinge per tenere aperte le scuole, la maggioranza però si divide: il premier Conte a colloquio con i capidelegazione

Secondo quanto apprende l’Adnkronos, il ministro della Scuola Lucia Azzolina avrebbe richiesto un incontro con il premier Conte e i capidelegazione della maggioranza per fare il punto sulla situazione Coronvirus in ambito scolastico. Il ministro mantiene ferrea la propria posizione, condivisa dai 5 stelle, secondo la quale le scuole dovrebbero essere l’ultima cosa che il governo deve chiudere. Italia Viva si è detta a favore: “I nostri ragazzi, tutti, hanno bisogno della scuola in presenza”, le parole di Teresa Bellanova. Ma non tutta la maggioranza è apparsa compatta, secondo molti la linea attuale dell’ultimo DPCM, che dà la possibilità alle Regioni di attuare misure più restrittive a seconda delle situazioni, sarebbe la via più appropriata da perseguire. Il ministro della Salute Roberto Speranza è in disaccordo con la Azzolina. Intanto la Puglia di Michele Emiliano e dalla Campania di Vicenzo De Luca hanno già attuato restrizioni maggiori in ambito scolastico rispetto all’ultimo decreto.