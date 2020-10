Coronavirus in Calabria: positivo il titolare di una comunità alloggio per anziani in provincia di Cosenza, personale e ospiti sottoposti a tampone

20 Ottobre 2020 11:35

Coronavirus in Calabria: una trentina di persone, compreso il personale, ieri sera sono state sottoposte al tampone rinofaringeo

Si attendono i risultati sui tamponi effettuati all’interno di una comunità alloggio per anziani di Spezzano Piccolo, nel Comune di Casali del Manco in provincia di Cosenza, dichiarato “zona rossa”. I test si sono resi necessari a seguito della positività della titolare della struttura. L’attenzione è rivolta agli ospiti della comunità alloggio, una trentina di persone, compreso il personale, che ieri sera sono state sottoposte al tampone rinofaringeo. Altri dovrebbero pervenire anche dall’ultima batteria di tamponi effettuati all’interno del comune di Spezzano Sila, confinante con Casali del Manco, per il quale si sta valutando se estendere la “zona rossa”.