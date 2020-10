Coronavirus: “vietare eventi di Halloween per ridurre i contagi”

9 Ottobre 2020 16:12

Coronavirus, Codacons invita i comuni e le regioni ad attivarsi per limitare la diffusione dei contagi da Covid in Italia per Halloween

Vietare in tutta Italia le feste e gli eventi legati ad Halloween e regolare l’afflusso delle persone nei cimiteri in vista della ricorrenza del 2 novembre. Lo ha chiesto oggi il Codacons al Governo e al ministero della Salute, invitando i comuni e le regioni ad attivarsi allo scopo di limitare la diffusione dei contagi da Covid in Italia. “Di fronte al preoccupante aumento dei contagi è assolutamente indispensabile vietare gli eventi che ogni anno ad Halloween vengono organizzati nei locali e nei ristoranti di tutta Italia, e che creano pericolosi assembramenti di persone – ha spiegato il presidente di Codacons Carlo Rienzi – il rischio è particolarmente alto quest’anno, considerando che Halloween cadrà proprio di sabato. Allo stesso modo vanno vietate le feste in piazza e le altre manifestazioni che i Comuni generalmente organizzano il 31 ottobre o per la festa di Ognissanti, e che attirano un elevato numero di cittadini“. Il Codacons, ha fatto sapere l’associazione in una nota, ritiene anche che si debba regolare l’afflusso nei cimiteri per evitare assembramenti.