Coronavirus, Guerra (Oms): “le scuole italiane sono in sicurezza, mi preoccuperei più della movida”

9 Ottobre 2020 13:40

Guerra (Oms) esclude la possibilità di immunità di gregge al Coronavirus in Italia: “troppa gente ancora suscettibile, ci vorranno anni”

“Un nuovo lockdown? Mi auguro francamente non ci sia. Potrebbero essercene di temporanei, molto settoriali e limitati in zone precise dove il focolaio esce dal controllo che abbiamo in questo momento. Ma se continua cosi’, ribadisco, no, mi auguro che non ci sia”. Lo ha affermato Ranieri Guerra, vice direttore generale delle iniziative strategiche dell’Oms a margine dei lavori su ‘La sanita’ post Covid-19′ al teatro Bellini di Catania. Poi sul tema scuole: “in Italia sono tutte in sicurezza, ma inevitabilmente portano a un aumento dei casi perché è una comunità ampia e variegata che si apre e contribuisce in maniera non ragguardevole alla diffusione del virus, ma in modo crescente. Ma io più che sulle scuole andrei a guardare l’intasamento del trasporto pubblico, la ristorazione, gli eventi mondani, di divertimento di riapertura alla vita sociale che hanno portato alla diminuzione della cautela. La politicizzazione degli scontri inoltre è assolutamente errata. La pandemia galoppa sulle diversità e non sulla divisività. Per contrastarla davvero servono unita’ e solidarieta’”. “L’immunità di gregge? Scordatevela. Oltre il 90% della popolazione è ancora suscettibile al Coronavirus. Prima di arrivare ad una immunità di gregge ci vorranno anni e costi umani inaccettabili”.