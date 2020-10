12 Ottobre 2020 13:40

Coronavirus: 4 i casi positivi a Gioia Tauro, lo comunica il sindaco Aldo Alessio

“Informiamo i nostri concittadini che attualmente i casi positivi di covid-19 a Gioia Tauro sono 4. Si tratta di un padre e figlio già sottoposti da tempo a quarantena abbligatoria e sotto stretto controllo da parte del dipartimento di prevenzione”. E’ quanto scrive sul proprio profilo facebook, il Sindaco Aldo Alessio. “Altri due concittadini –prosegue– sono invece risultati positivi oggi, 12 ottobre 2020, e stiamo predisponendo l’ordinanza di quarantena obbligatoria per entrambi e per i familiari con i quali sono entrati in contatto. Lo studente di Sinopoli che frequenta l’Istituto Severi è in quarantena obbligatoria dal 28 settembre, non rappresentando così per la nostra comunità un potenziale pericolo. L’allarme creatosi oggi rispetto all’Istituto Pentimalli è totalmente ingiustificato. Il Sindaco è costantemente in contatto con il dipartimento di prevenzione e sarà sua cura, di volta in volta, di informare la cittadinanza sulla reale situazione covid 19, rimanendo così l’unica fonte ufficiale! Al fine di contrastare la diffusione del Covid-19 Vi raccomandiamo vivamente di rispettare le tre regole fondamentali di prevenzione: usare la mascherina anche all’aperto; mantenere il distanziamento fisico; lavarsi spesso le mani. Ce la faremo perché non ci siamo mai arresi. Uniti si vince“, conclude.