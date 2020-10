26 Ottobre 2020 21:10

Coronavirus a Reggio Calabria: in totale 43 casi positivi a Giffone. Lo comunica il sindaco Antonio Albanese

Sono 43 in totale i casi positivi a Giffone. A comunicarlo il sindaco della cittadina dell’Area Metropolitana di Reggio Calabria, Antonio Albanese: “L’Amministrazione è in stretto contatto con l’Autorità sanitaria di competenza per assumere le determinazioni del caso, per garantire la massima tutela della salute pubblica. Si prega di mantenere la calma e continuare a rispettare le normative anticontagio, evitando inutili e controproducenti allarmismi e soprattutto la diffusione di notizie non ufficiali”.