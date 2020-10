Coronavirus, Genoa: “10 calciatori su 17 sono positivi anche al secondo tampone”

7 Ottobre 2020 17:05

La nota ufficiale del Genoa in merito alle positività dei calciatori rossoblu: “10 su 17 risultano positivi anche al secondo tampone”

“Il Genoa Cfc informa che nessuno dei 17 giocatori già positivi al test Covid-19 risulta al momento negativizzato“. Lo spiega il Genoa in una nota sul proprio sito ufficiale, specificando anche i calciatori contagiati. Si tratta dei vari Valon Behrami, Davide Biraschi, Petar Brlek, Francesco Cassata, Domenico Criscito, Mattia Destro, Lukas Lerager, Darian Males, Federico Marchetti, Filippo Melegoni, Luca Pellegrini, Mattia Perin, Marko Pjaca, Ivan Radovanovic, Lasse Schone, Miha Zajc, Davide Zappacosta.

“Per i primi 10 (Francesco Cassata, Lukas Lerager, Federico Marchetti, Filippo Melegoni, Luca Pellegrini, Mattia Perin, Marko Pjaca, Ivan Radovanovic, Lasse Schone, Davide Zappacosta) – si legge ancora nel comunicato – la positività è stata rilevata anche al secondo tampone, effettuato come da indicazioni della ASL otto giorni dopo aver riscontrato il contagio. Per tutti gli altri il secondo tampone verrà eseguito con le tempistiche indicate dall’autorità sanitaria e nel rispetto dei protocolli vigenti”.