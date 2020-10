Coronavirus, nota Gallico Catona dopo il caso positivo: “Attivate procedure”. I nuovi tamponi sono negativi

4 Ottobre 2020 11:55

Comunicato ufficiale del Gallico Catona dopo il caso di positività al Covid dei giorni scorsi. Effettuati anche i nuovi tamponi, tutti negativi

Comunicato ufficiale del Gallico Catona dopo la nota emanata dalla Cittanovese in merito al rinvio del match di Serie D a Rende causa Covid. I giallorossi, infatti, nei giorni scorsi avevano svolto un allenamento congiunto contro la compagine reggina di Eccellenza, in cui è stato poi scoperto un caso positivo al Coronavirus. Di seguito la nota integrale del club.

“La A.S.D. Gallico Catona F.C. intende fare chiarezza su quanto occorso nelle ultime ore e dare così avviso a tutta la cittadinanza della situazione venutasi a creare. Nella giornata di ieri, venerdì 2 ottobre, la giornaliera misurazione della temperatura, effettuata prima dell’accesso all’impianto sportivo di tutti i tesserati, ha dato esito positivo per un singolo atleta, al quale è stato dunque negato l’accesso all’impianto sportivo con conseguente “spedizione” dello stesso presso la propria abitazione.

La società, inoltre, in ossequio a tutti i protocolli igienici e sanitari vigenti per la prevenzione Covid-19, ha fatto sottoporre il medesimo tesserato all’esame del tampone, che è stato effettuato presso il Grande Ospedale Metropolitano B.M.M. Tampone, questo, che ha dato esito positivo e che ha fatto scattare, di conseguenza, tutte le procedure di sicurezza a tutela della società e della cittadinanza tutta. Nella mattinata odierna, infatti, l’A.S.P. di Reggio Calabria ha effettuato un controllo su tutti i tesserati della società e sui soggetti che anche solo potenzialmente possano essere venuti a contatto con l’atleta, eseguendo oltre 60 tamponi, in merito ai quali si è in attesa di conoscere i risultati.

La scrivente società tiene a precisare che, sin dall’inizio della propria attività, ha seguito rigorosamente tutti i protocolli in tema di Covid-19, provvedendo, tra le altre cose, alla: frequente sanificazione ed igienizzazione dei locali utilizzati, con pronta ed immediata ulteriore sanificazione dei locali effettuata anche in data odierna; misurazione giornaliera della temperatura prima di ogni accesso all’impianto sportivo con relativo report; sottoposizione di tutti i tesserati all’esame del tampone; Ebbene, giova precisare come tutti i tamponi fino ad oggi effettuati abbiano sempre dato esito negativo, compreso quello relativo all’atleta oggi risultato positivo, il cui test è stato eseguito in data 25 settembre 2020.

In attesa di conoscere l’esito dei tamponi effettuati nella mattinata odierna, e con la speranza e l’augurio che si tratti di un caso isolato, la società è a stretto contatto con la Federazione e le Istituzioni Sanitarie per cercare di arginare l’insorgere di ogni possibile eventuale focolaio, e per capire come meglio agire per garantire la tutela di tutti. La società tutta, inoltre, esprime la propria vicinanza al tesserato risultato positivo, il quale è in isolamento domestico ed in buone condizioni di salute, augurando allo stesso una quanto più rapida completa guarigione. Esprime, altresì, profondo rammarico anche per le conseguenze patite dalla A.S.D. Calcio Cittanovese, la quale, a cagione dell’allenamento congiunto dello scorso giovedì 1 ottobre e degli inevitabili contatti con i nostri tesserati, si trova a dover affrontare la medesima situazione

La A.S.D. Gallico Catona F.C., inoltre, al fine di evitare la diffusione di notizie che i vari social potrebbero divulgare in modo fuorviante, e che potrebbero generare anche allarmismi eccessivi, consapevole dell’importanza e rilevanza della positività al Covid-19 di un proprio tesserato, rimane a disposizione di tutti per ogni eventuale necessità di chiarimenti in merito alla situazione creatasi. Precisa, tuttavia, in proposito, che la diffusione di notizie riguardanti la società e la situazione Covid-19, avverrà solo ed esclusivamente attraverso l’utilizzo dei contatti e dei canali ufficiali della Società, dissociandosi da ogni eventuale personale autonoma iniziativa e/o divulgazione di notizie. Sarà cura della scrivente società comunicare ogni altra utile informazione, anche e soprattutto all’esito dei tamponi effettuati nella mattinata odierna”.

Nelle ultime ore, inoltre, è arrivata l’ufficialità: effettuati nuovamente tutti i tamponi, risultati negativi. “Arriva solo a tarda notte dall’A.S.P. di Reggio Calabria la buona notizia che i tesserati della Società A.S.D.Gallico Catona F.C. Calciatori e Dirigenti (settanta) sottoposti a tampone (Covid – 19) sono risultati negativi“, si legge.