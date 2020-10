Coronavirus: un caso positivo a Galatro

17 Ottobre 2020 17:29

“Le competenti Autorità Sanitarie hanno comunicato ad un nostro concittadino che il tampone su di lui effettuato nei giorni scorsi è risultato positivo al Covid-19”. E’ quanto scrive in una nota l’amministrazione Comunale di Galatro. “Ci risulta che, sin dal momento in cui si è sottoposto all’esame, l’interessato non abbia avuto contatti con soggetti estranei al suo nucleo familiare e che siano già state avviate le necessarie attività di tracciamento delle persone che sono entrate in contatto con lui, affinché vengano a loro volta sottoposte a tampone. Pertanto, nel confermare l’avvenuta presa in carico del caso da parte dagli organi preposti, invitiamo la cittadinanza al più rigoroso rispetto delle prescrizioni di comportamento dettate dalla normativa vigente”, conclude la nota.