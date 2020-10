Coronavirus e feste private, nasce una polemica sulle parole del Ministro Speranza: “controlli? Ci saranno le segnalazioni…”

12 Ottobre 2020 13:16

Il Ministro Roberto Speranza ha annunciato che già oggi è prevista la firma del documento con le nuove norme per contenere la diffusione del Coronavirus ed evitare al Paese di entrare in una nuova fase di emergenza sanitaria. Nelle scorse ore, ospite di Fabio Fazio nella trasmissione “Che tempo che fa”, ha annunciato le limitazioni alle quali sta pensando l’esecutivo, tra le quali ci sono anche la chiusura anticipata per bar e ristoranti, ma anche un tetto ai partecipanti a cene, feste, matrimoni, battesimi, funerali, quel tipo di cerimonie che ogni giorno stanno producendo nuovi focolai. “Ho proposto di vietare tutte le feste, a partire da quelle scolastiche – ha spiegato – . Non è possibile che a scuola tutto sia organizzato con rigore e poi magari il pomeriggio a casa si fa una festa di compleanno con i compagni di classe. Il 75 per cento dei contagi avviene in ambiti familiari o di amici. Dobbiamo rinunciare alle feste. Agiremo sugli assembramenti e sugli orari dei locali. Ma serve la collaborazione di tutti i cittadini, la risposta securitaria non basta, anche se i controlli contro gli assembramenti ci saranno. Dobbiamo capire tutti che siamo in una fase nuova. Dopo quella delle riaperture, con l’aumento dei casi e con quello che sta succedendo nel resto d’Europa, dobbiamo tornare a una maggiore prudenza. Ma non ci sono le condizioni per un nuovo lockdown”.

Il Ministro della Salute inoltre ha afferma di alcune limitazioni che andranno a colpire la sfera privata, spiegando di voler vietare lo svolgimento di feste private. Speranza ha spiegato volersi affidare al buon senso degli italiani ma, sull’obiezione del conduttore che evidenzia la difficoltà, se non l’impossibilità, dello Stato di mettere il naso oltre l’uscio delle case degli italiani, ha esposto la sua ricetta: “Quando c’è una norma, questa va rispettata e gli italiani hanno dimostrato di non aver bisogno di un carabiniere o di un poliziotto a controllarli personalmente. Ma è chiaro che aumenteremo i controlli, ci saranno le segnalazioni. Io mi fido molto anche dei genitori e nel momento in cui si dà un’indicazione formale io sono sicuro che la maggior parte delle persone la seguirà”. Fa discutere, però, la possibilità che i controlli siano affidati ai vicini e che siano incentivate eventuali segnalazioni. Così sui social si è generata subito la polemica, in particolar modo su Twitter sono adesso sono di tendenza gli hashtag #stasi e #festeprivate. Molti utenti infatti hanno accostato questo modo di agire da parte del Governo appunto alla “Stasi”, ovvero il Ministero per la Sicurezza di Stato che era la principale organizzazione di controllo e spionaggio della Repubblica Democratica Tedesca. “Affidare il rispetto dei divieti in casa propria alle denunce dei vicini è qualcosa di assurdo. Anzi, puzza proprio di Stasi (avete visto Le vite degli altri?)”, si legge in uno di questi post. Insomma, agli occhi del Ministro Speranza l’Italia sembra proprio dover diventare come uno Stato di polizia popolare, in cui i cittadini sono chiamati dallo Stato a controllare ciò che fa il loro vicino, a tenere occhi e orecchie aperte per informare poi le forze dell’ordine. Certamente è giusto aumentare le misure per contenere i contagi, ma schierare i cittadini gli uni contro gli altri potrebbe non essere la soluzione più giusta, anzi riporta ai mesi di febbraio e marzo quando con una assurda “caccia alle streghe” si andava a puntare il dito contro runners, ciclisti e padroni di cagnolini.

Dal Cts è stato affrontato anche il problema delle lunghe file per fare il tampone e si è deciso di eliminare il doppio test per chi è guarito. In pratica gli asintomatici o i sintomatici che ormai non sono più malati potranno tornare alla vita normale anche con un solo tampone negativo. E sempre ieri è stato dato il via libera alla riduzione della quarantena da 14 a 10 giorni per chi deve restare in isolamento e non ha alcun sintomo. Infine, è stato data la possibilità di eseguire i tamponi ai medici di base e ai pediatri. Dal medico di base sarà possibile eseguire sia il tampone molecolare che quello antigenico, il cosiddetto tampone rapido, che dà il responso in soli 20-30 minuti.