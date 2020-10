Coronavirus, Federica Pellegrini può sorridere: è negativa al tampone

29 Ottobre 2020 14:34

Federica Pellegrini è risultata negativa al tampone: la campionessa di nuoto sembra aver finalmente detto addio al Coronavirus che la tormentava da 2 settimane

La mattinata odierna ha portato con sè una buona notizia per Federica Pellegrini. La plurimedagliata campionessa del nuoto tricolore ha ricevuto l’esito dell’ennesimo tampone, questa volta finalmente negativo. La ‘Divina’ era risultata positiva al Coronavirus lo scorso 15 ottobre, avvertendo forti sintomi di malessere generale e stanchezza, mostrandosi in lacrime sui social alla notizia del primo tampone positivo. Anche la madre si era ammalata. Fortunatamente entrambe stanno bene. Due giorni fa Federica Pellegrini era risultata debolmente positiva, mentre nella mattinata di oggi è finalmente risultata negativa e potrà adesso riprendere lentamente la propria attività sportiva. Sui social il lieto annuncio: “ciao Maria io esco!!!! E questa volta per davvero!!! NEGATIVAAAAA“.