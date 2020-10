Coronavirus: D’Uva, ‘tutti insieme prendiamo per mano Paese’

26 Ottobre 2020 17:21

Roma, 26 giu. (Adnkronos) – “Sono ore delicate, in cui si deve parlare poco, ascoltare tanto e fare nel più breve tempo possibile. è una delle fasi più dure di questa pandemia. Corriamo su un crinale dove si incontrano due necessità assolute: salvare vite umane e dare fiato a chi è economicamente in affanno. Sappiamo bene che contro questo flagello così subdolo non ci sono ricette valide già a priori, ma risposte diverse a seconda delle circostanze. Ognuno si prenda le sue responsabilità: sindaci, Regioni, governo, maggioranza, opposizioni, Parlamento, forze politiche. Non dobbiamo parlarci addosso, ma metterci la faccia e prendere per mano il Paese”. Stavolta tutti assieme, veramente”. Lo scrive su Facebook Francesco D’Uva, deputato M5S questore della Camera.

“Bisogna integrare le proposte dei cittadini nel processo decisionale -aggiunge- e tagliare immediatamente fuori la criminalità organizzata dalla possibilità di sciacallare sulla sofferenza. Non servono buoni propositi, ma rispetto delle regole per tutelare la salute pubblica e soldi per i cittadini in difficoltà. Serve il massimo impegno in ogni sede, io ci sono”.