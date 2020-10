Coronavirus, Marco Minniti in quarantena fiduciaria: altri 3 deputati in isolamento

12 Ottobre 2020 15:40

Coronavirus, Camera: Minniti (Pd) in autoisolamento

Marco Minniti, deputato del Pd, e’ stato posto in isolamento fiduciario dalle 12.23: lo ha comunicato nell’Aula della Camera Claudio Borghi, chiedendo che venga messo in missione dalla Camera.

Coronavirus: altri 3 deputati in isolamento fiduciario, Aula Camera sospesa

Dopo Minniti altri 3 deputati si trovano in isolamento fiduciario (Epifani, Fratoianni e Stumpo di Leu) e Aula della Camera sospesa per un quarto d’ora al fine di consentire l’aggiornamento delle ‘missioni’ – ovvero le assenze giustificate dei deputati – per inserire quegli onorevli raggiunti nelle ultime ore dall’obbligo di isolamento fiduciario. Il caso è stato posto dal Pd, visto che – dopo la lettura delle ‘missioni’, alle 12,15 – il deputato Marco Minniti alle 12,23 è stato informato della disposizione di isolamento fiduciario. In questo modo Minniti risultava assente non giustificato, con tutte le ripercussioni sul numero legale dell’Assemblea. La stessa richiesta è stata poi avanzata da Federico Fornaro di LeU, “per analoga situazione” che riguarda “i colleghi Epifani Fratoianni e Stumpo”. Il presidente di turno Fabio Rampelli ha quindi disposto la sospensione di un quarto d’ora, in modo da poter aggiornare l’elenco dei deputati in missione e così ottemperare alle disposizioni della Giunta per il Regolamento per i deputati impossibilitati a partecipare ai lavori in quanto sottoposti a misure precauzionali.