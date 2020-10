Coronavirus, conferenza Conte: “da domani in vigore nuovo dpcm, multe fino a 1.000 euro per chi non usa le mascherine quando non si possono mantenere le distanze”

7 Ottobre 2020 18:49

Conferenza Conte: “nuove misure in vigore da domani”

“Le nuove misure decise oggi dal governo sul coronavirus entreranno in vigore da domani“. Lo afferma il premier Giuseppe Conte.

Conferenza Conte: “salute al primo posto, misure adeguate e proporzionali”

“Abbiamo sempre adottato una linea metodologica coerente, mettendo sempre la salute al primo posto, anche perché se curiamo prima la salute poi le cose vanno meglio“. Così il premier Giuseppe Conte. “Poi trasparenza sempre, abbiamo sempre condiviso tutto con i cittadini. E poi ci sono i criteri di adeguatezza e proporzionalità: oggi che non vogliamo tornare al lockdown riteniamo adeguata questa misura“.

Conferenza Conte: “le Regioni potranno adottare misure più restrittive”

“Abbiamo ritenuto opportuno e necessario recuperare quel rapporto tra stato e regioni costruito nella fase più dura: potranno adottare misuree più restrittive e mentre saranno limitate nelle misure di allentamento” che potranno essere decise solo di concerto con il Ministero della Salute. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, uscendo da Palazzo Chigi per incontrare i giornalisti.

Conferenza Conte: “ho sentito Sileri, nessuna polemica con Cts”

“Ho parlato con Sileri e mi ha spiegato che non c’era nessuna polemica perche’ ha sempre pubblicamente apprezzato l’operato, la professionalita’, la competenza di tutti i componenti del Cts. Sono gli esperti della comunita’ italiana e lavorano gratuitamente. Nessuna volonta’ di polemica. Su un paio di profili c’e’ una riflessione in atto”. Lo dice il premier Giuseppe Conte parlando fuori da Palazzo Chigi.

Conferenza Conte: “le regole per la quarantena non cambiano”

Le regole per la quarantena “non cambiano”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, lasciando palazzo Chigi.

Conferenza Conte: “per la mascherina multa fino a mille euro”

“Le mascherine dovranno essere portate con se e indossarle in ogni caso a meno che non ci si trovi in una situazione di continuativo isolamento“.. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, lasciando palazzo Chigi.

Conferenza Conte: “raccomando mascherina a casa se si ricevono amici”

La raccomandazione del governo e’ indossare la “mascherina e mantenere le regole di distanza” anche quando si ricevono ospiti a casa, amici o parenti. Lo dice il premier Giuseppe Conte parlando fuori da Palazzo Chigi.

Conferenza Conte: “mascherina anche all’aperto per non tornare alla prima fase”

Il vincolo della mascherina all’aperto? “La tutela della salute deve essere al primo posto. Serve trasparenza, tutti i dati il pubblichiamo. Ci sono i criteri di adeguatezza e di proporzionale. Questa misura eleva un piu’ alto livello di precauzione per non tornare alla fase” del lockdown. Cosi’ il premier Giuseppe Conte, parlando con i cronisti.

Conferenza Conte: “curva del contagio risale, lo stato di emergenza prorogato fino al 31 gennaio 2021”

“C’è una risalita della curva del contagio e quindi abbiamo deciso di prorogare lo stato di emergenza al 31 gennaio del prossimo anno“. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte.