Coronavirus, conferenza LIVE di Conte: “ecco le norme per evitare un nuovo lockdown”

25 Ottobre 2020 13:39

Coronavirus, la conferenza stampa LIVE del Premier Conte da Palazzo Chigi in vista del nuovo Dpcm

“Gli ultimi dati epidemiologici che abbiamo analizzato non ci possono lasciare indifferenti. L’analisi segnala una rapida crescita con la conseguenza che lo stress sul sistema sanitario nazionale ha raggiunto livelli preoccupanti“. Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa da Palazzo Chigi.

Coronavirus, Conte: “curva epidemiologica in rapida crescita”

“La curva epidemiologica ha raggiunto livelli preoccupanti. L’indice di Rt ha raggiunto la soglia di 1,5. Vogliamo tenere sotto controllo la curva e solo in questo modo riuscire a gestire la pandemia“. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte spiegando il nuovo Dpcm.

Coronavirus, Conte: “misure per proteggere salute ed economia”

“Dobbiamo fare il possibile per proteggere salute ed economia. Di qui la necessita’ di misure piu’ restrittive, che entreranno in vigore questa sera fino al 24 novembre“. Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa da Palazzo Chigi.

Coronavirus, Conte: “valore Rt ha raggiunto la soglia critica”

“L’indice Rt ha raggiunto la soglia critica di 1.5“. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa da palazzo Chigi sulle nuove misure contenute nel Dpcm.

Coronavirus, Conte: “chiudere teatri e cinema decisione difficile”

“La chiusura di teatri, sale concerto e cinema e’ stata una decisione particolarmente difficile, tra le altre“. Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa da Palazzo Chigi.

Coronavirus, Conte: “bar, pasticcerie ristoranti chiusi alle 18”

“Bar, ristoranti e pasticcerie chiuderanno alle 18 tutti i giorni compresi di festivi“. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte spiegando il nuovo Dpcm.

Coronavirus, Conte: “nuove misure in vigore da stasera fino al 24 novembre”

“Dobbiamo tutelare salute e economia per non dover scegliere tra l’una e l’altra. Le nuove misure saranno in vigore da stasera e rimarranno in vigore fino al 24 novembre“. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte durante la conferenza stampa da Palazzo Chigi indetta per illustrare le misure di contrasto al Covid 19, contenute nel nuovo dpcm.

Coronavirus, Conte: “didattica a distanza scuola secondaria per il 75%”

“Per scuole secondarie di secondo grado ci sara’ didattica a distanza per il 75%”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, spiegando il nuovo Dpcm.

Coronavirus, Conte: “raccomandiamo non muoversi ma non è coprifuoco”

“Non abbiamo introdotto il coprifuoco, non e’ una parola che amiamo ma raccomandiamo di muoversi solo per motivi di lavoro, salute studio e necessita’. e di non ricevere a casa persone che non siano del nucleo familiare“. Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa da Palazzo Chigi.

Coronavirus, Conte: “ristori arriveranno con bonifico su conti correnti”

“I ristori arriveranno direttamente sul conto corrente dei diretti interessati con bonifico bancario dell’Agenzia delle Entrate“. Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa da Palazzo Chigi.

Coronavirus, Conte: “mi rendo conto che stiamo chiedendo sacrifici”

“Mi rendo conto che stiamo chiedendo sacrifici, soprattutto ai ristoratori. Ma stiamo lavorando per i ristori“. Lo ha detto presidente del Consiglio Conte spiegando il nuovo Dpcm.

Coronavirus, Conte: “se teniamo la curva sotto controllo a Dicembre passeremo un Natale più sereno”

“L’Italia nei momenti piu’ difficili dimostra sempre coesione e forza. Se nel mese di novembre seguiremo le regole e riusciremo a tenere la curva sotto controllo e riusciremo cosi’ ad allentare le misure e affrontare dicembre e le festivita’ natalizie con maggiore serenita‘”. Lo dice il premier Giuseppe CONTE nel corso di una conferenza stampa a palazzo Chigi.

Coronavirus, Conte: “incremento smart-working anche settore privato”

Con questo dpcm “incrementiamo l’utilizzo dello smart working nel settore pubblico” e “invitiamo all’incremento allo smart working anche alle aziende private“. Cosi’ il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la conferenza stampa per illustrare le misure del nuovo dpcm.

Coronavirus, Conte: “Italia grande paese, ce la faremo anche adesso”

“L’Italia e’ un grande paese, l’abbiamo dimostrato la scorsa primavera, ce l’abbiamo fatta nella prima fase e ce la faremo anche adesso“. Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a palazzo Chigi sottolineando che le misure prese adesso servono per evitare di chiudere tutto per Natale. “Riusciremo cosi’ ad affrontare dicembre e le festivita’ natalizie con maggiore serenita‘”.

Coronavirus, Conte: “verrà cancellata la seconda rata Imu”

“Arriveranno nuovi contributi a fondo perduto. Cisa sarà un credito d’imposta per gli affitti commerciali per i mesi di ottobre e novembre. Verrà cancellata la seconda rata Imu dovuta entro il 16 dicembre“. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa dopo la firma del nuovo Dpcm.

Coronavirus, Conte: “tracciamento funziona ma con 20mila casi è complesso”

“Il sistema di tracciamento funziona bene ma se arriviamo a 20mila casi al giorno diventa complesso“. Così il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa.

Coronavirus, Conte: “dopo il confronto con Brusaferro convinti a intervenire”

“L’ho sempre detto, faremo tutto il necessario per tenere sotto controllo la curva epidemiologica, con adeguatezza e proporzionalita’. Io e il ministro della Salute abbiamo avuto un lungo confronto con il professor Brusaferro e l’interpretazione dei dati ci ha consigliato di intervenire“. Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa da Palazzo Chigi.

Coronavirus, Conte: “confermata cassa integrazione”

“Ci sara’ credito di imposta per affitto commerciale per i mesi di ottobre e novembre, verra’ cancellata la seconda rata Imu dovuta per il 16 dicembre, confermata la cassa integrazione e una nuova indennita’ mensile per gli stagionali di turismo, spettacolo, lavori intermittenti dello sport. Offriremo una ulteriore mensilita’ del reddito di emergenza e misure di sostegno per la filiera agro-alimentare“. Lo ha detto il Premier Giuseppe Conte nella conferenza stampa sul nuovo Dpcm.

Coronavirus, Conte: “obiettivo non azzerare curva ma controllarla”

“Se non stringiamo ora non ne veniamo a capo. L’obiettivo non è azzerare la curva del contagio ma tenerla sotto controllo e a dicembre torneremo a respirare”. Così il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa.

Coronavirus, Conte: “con Regioni c’è stato lungo confronto e potranno fare misure più restrittive”

“Con regioni c’e’ stato un lungo confronto, ci siamo ritrovati con proposte diverse su chiusure bar e ristoranti. Ma fino a qui, abbiamo lasciato alle regioni la possibilita’ di adottare ordinanze, abbiamo perseguito strategie con misure restrittive in aree critiche. Ma i dati che stiamo esaminando dimostrano che la pandemia sta correndo in modo uniforme. Di qui l’intervento del governo a ridefinire un quadro restrittivo fermo restando che potremo continuare nei prossimi giorni alle regioni di concordare misure ancora piu’ restrittive“. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte spiegando il nuovo Dpcm.

Coronavirus, Conte: “non abbiamo introdotto coprifuoco, parola che non amiamo”

“Non abbiamo introdotto coprifuoco, parola che non amiamo“. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa.

Coronavirus, Conte: “proteste? Anche io proverei rabbia per misure”

“Se fossi dall’altra parte anche io proverei rabbia nei confronti delle misure del governo“. Cosi’ il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la conferenza stampa per illustrare le misure del nuovo dpcm.

Coronavirus, Conte: “primi vaccini a dicembre per chi è fragile ed esposto”

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi, ha confermato che i primi vaccini anti-covid dovrebbero arrivare a dicembre e saranno somministrati alle categorie piu’ fragili e a quelle piu’ esposte, come i sanitari.

Coronavirus, Conte: “decreto indennizzi in gazzetta già martedì”

“I nuovi indennizzi sono tutti aggiuntivi a quelli gia’ in vigore e confidiamo di andare in Gazzetta Ufficiale gia’ martedi’. Vediamo se il Cdm sara’ lunedi’ o martedi’“. Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa da Palazzo Chigi.

Coronavirus, Conte: “lavoriamo a rinnovo contratto medici base”

“Stiamo lavorando tanto per continuare a rinforzare resilienza nostro sistema sanitario nazionale e coinvolgere medici di base rientra tra nostri obiettivi“. Cosi’ il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la conferenza stampa per illustrare le misure del nuovo dpcm. “Il ministro salute sta gia’ lavorando al rinnovo contrattuale per motivarli e coinvolgerli in questi compiti, saranno preziosi alleati nella lotta al covid 19“, ha aggiunto.

Coronavirus, Conte: “mai distratti o abbassato la guardia”

“Non stiamo rincorrendo il virus, e’ il virus che corre molto. Non possiamo imputare al Governo di essersi distratto e aver abbassato la soglia di attenzione. Abbiamo chiesto la proroga dell’emergenza, siamo andati in parlamento a dire che non si poteva abbassare al guardia, abbiamo detto che si dovevano comperare ancora mascherine e respiratori. Se la pandemia sfugge al controllo non bastano investimenti ma noi, in questa situazione non ci vogliamo trovare”. Lo ha detto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, spiegando il nuovo Dpcm.